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Başbakanlık önünde lastik yaktılar!

Kıbrıs Türk Taşımacılar Birliği'nin Başbakanlık önündeki eylemi devam ediyor. Taşımacılar bugün tepkilerini lastik yakarak belirtti.

12 Mart 2021 Cuma 13:15
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Başbakanlık önünde lastik yaktılar!

Kıbrıs Türk Taşımacılar Birliği'nin  Başbakanlık önündeki eylemi 12. gününde devam ediyor.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz'un taleplerine karşı vereceği yanıtı bekleyen birlik üyeleri bugün öğle saatlerinde Başbakanlık önünde lastik yaktı.

Maliye Bakanı ile görüşmüşleri

Kıbrıs Türk Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Maliye Bakanı Dursun Oğuz'la bir araya geldiklerini ve kırmızı çizgileri olan 8. madde hariç çoğu maddede uzlaşı sağladıklarını açıklamıştı. Aytaç son olarak 8. maddeye verilecek yanıtı beklediklerine buna göre eylemin şekilleneceğini ifade etmişti.

Aytaç, eylemin devam etmesi halinde Polisle karşı karşıya gelmeyi dahi göze aldıklarını açıklamıştı.

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