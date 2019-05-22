Başbakanlık’ta devir teslim

4’lü koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevini sürdüren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakanlık görevini UBP-HP koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevini yürütecek olan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a devretti.
Devir teslim töreni bugün saat 15.25’de Başbakanlık Binası’nda gerçekleştirildi. (BRT)
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