Basın Çalışanları Aşılanıyor

KKTC'de Covid-19 aşılama uygulaması bugün basın çalışanları ile devam ediyor.
Sağlık Bakanı Ali Pilli aşılama çalışmalarının yapıldığı alana gelerek uygulamayı denetledi.
Bugün 200 civarı basın çalışanının aşılanması bekleniyor.
KKTC'de Covid-19 aşılama uygulaması bugün basın çalışanları ile devam ediyor.
KKTC'de Covid-19 aşılama uygulaması bugün basın çalışanları ile devam ediyor.
Sağlık Bakanı Ali Pilli aşılama çalışmalarının yapıldığı alana gelerek uygulamayı denetledi.
Bugün 200 civarı basın çalışanının aşılanması bekleniyor.