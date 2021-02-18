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Basın Çalışanları Aşılanıyor

KKTC'de Covid-19 aşılama uygulaması bugün basın çalışanları ile devam ediyor.

18 Şubat 2021 Perşembe 13:17
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Basın Çalışanları Aşılanıyor

KKTC'de Covid-19 aşılama uygulaması bugün basın çalışanları ile devam ediyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli aşılama çalışmalarının yapıldığı alana gelerek uygulamayı denetledi.

Bugün 200 civarı basın çalışanının aşılanması bekleniyor.

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