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Basın-Sen TC Elçiliğinin Afrika gazetesinden “Kıbrıs Türk Halkı” adına şikayetçi olduğunu iddia etti

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkan Ali Kişmir, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin “Kıbrıs Türk halkı” adına Afrika gazetesi hakkında şikayetçi olduğunu savundu ve bunun kabul edilemeyeceğini belirtti. 

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:56
Basın-Sen TC Elçiliğinin Afrika gazetesinden “Kıbrıs Türk Halkı” adına şikayetçi olduğunu iddia etti

Ali Kişmir, Lefkoşa Büyükelçiliği’nin Afrika gazetesi aleyhinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı küçük düşürücü yayında bulunma gerekçesiyle dava açması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Kişmir, “Dün başlayan dava sürecinde Afrika gazetesi hakkında TC Elçiliği’nin şikâyetçi olması, üstelik bu şikâyetini Kıbrıs Türk halkı adına yapması bizler açısından kabul edilemez bir yaklaşımdır. Elçiliklerin dünyada ülkesini temsil ettiği her yerdeki görev ve tanımı nettir” ifadelerini kullandı.

Kişmir bunun “bir yayın kuruluşunun susturulması” ve “muhalif kesimlerin sindirilmesi” amacıyla yapıldığını savundu.

Bahse konu yayınların ardından Afrika gazetesi merkezi önünde yer alan eylemlerin “ülke demokrasine sürülmüş en büyük kara leke” olduğunu belirten Kişmir, Basın Emekçileri Sendikası olarak dava sürecini yakından takip edeceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BASIN-SENTC ElçiliğiAfrika GazetesiAli KişmirHaberGündemKıbrıs
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