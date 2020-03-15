Basın-sen’den açıklama

Gazeteciler savaş ve salgın dahil her türlü olağanüstü koşulda görev yapmaktadır.

Çünkü gazetecinin habere ulaşma hakkı, toplumun bilgiye ulaşma özgürlüğüdür.

Gazetecilerin doğru bilgiye ulaşması için mutlaka görev amaçlı ve makul sayıda olmak üzere habere erişim özgürlüğü kısıtlanmamalıdır.

Gazetelerin “geçiş noktaları kapatıldı mı kapatılmadı mı” iddiasını öğrenmesi için ara bölgede yürümesine dahi izin verilmeyen bir ülkede basın özgürlüğünden söz edilemez.

Ülkede salgın hastalık önlemleri istismar edilerek “egemenler ne söylerle bunu tekrar edecek, hakikate ulamak için uğraşmayacaksınız” anlayışı hakim kılınmak istenmektedir.

Gazeteciler her dönemde tüm riskleri göğüsleyerek görev yapıyorsa, bu toplumun gerçekler öğrenmesi içindir.

Tüm basın emekçilerinin kendilerini ve toplumu koruyarak, sorumluluk ve gazetecilik etiği içerisinde görevlerini sürdürmesi için gerekli koşulların oluşturulması, medyanın bu olağanüstü günlerde ayakta kalması için destek verilmesi ve toplumun bilgiyle donatılması için gereğinin yapılması kaçınılmazdır.

Basın Emekçileri Sendikası

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği