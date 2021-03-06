Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
7 gün daha tutuklu kalacaklar
7 gün daha tutuklu kalacaklar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"

BASIN-SEN’DEN AŞIKOĞLU’NA: “HADDİNİ AŞAN BİR İDDİA. İSİMLERİ AÇIKLA!”

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun katıldığı televizyon programında ortaya attığı iddialara yanıt verdi.

06 Mart 2021 Cumartesi 13:17
625 Okunma
BASIN-SEN’DEN AŞIKOĞLU’NA: “HADDİNİ AŞAN BİR İDDİA. İSİMLERİ AÇIKLA!”

Kişmir, Aşıkoğlu’nun tüm basından özür dilemesini ve makamından talep etmesi gerektiğini dile getirerek, söylerken, Pazartesi günü Aşıkoğlu hakkında yasal süreci başlatacaklarını kaydetti. 

BASIN-SEN tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:


Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun, bir TV programında “Yolsuzluklarla ilgili evrakları medyaya dağıtmama rağmen, gazete ve TV’lerde yayınlanmadı. Bir gazeteci, gezerek para dağıtıyor. Gazeteciler dünyada haber yapmak için para alır, bizde ise haber yapılmasın diye para alır. Bu parayı dağıtanlar da solcudur. Konuşurken dürüstlükten bahsederler, ancak diğer taraftan profesyonellikten bahsederler, yaptıkları ikiyüzlülüktür.” söylemi açıkça tüm basını töhmet altında bırakırken, haddini aşan da bir iddiadır.

Tıpkı Bakanı gibi şov yapmayı tercih eden, algı yaratmak için basına saldırmayı marifet sayan ve sadece konuşan ama iş icraata gelince kılını kıpırdatmayan Aşıkoğlu, hiç vakit kaybetmeden, derhal bugün isim isim bu gazetecilerin kim olduğunu açıklamak zorundadır. Eğer açıklayamıyorsa derhal tüm basından özür dileyip bulunduğu makamdan istifa etmelidir. Aksi takdirde Pazartesi günü ilk iş olarak kendisine dava açacağımızı, geri kalan günlerde de o koltuğu kendisine dar edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız!
Basın Emekçileri Sendikası
Yönetim Kurulu (a)
Başkan 
Ali Kişmir

Son Güncelleme: 06.03.2021 14:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"AB, Kıbrıs Türk Halkı’na haksızlık yapmaya devam ediyor"
"AB, Kıbrıs Türk Halkı’na haksızlık yapmaya devam ediyor"
40 kiloluk dev kılıç balığı görenleri şaşırttı
40 kiloluk dev kılıç balığı görenleri şaşırttı
"AB KENDİ MÜKTESEBATINI ÇİĞNEMİŞTİR"
"AB KENDİ MÜKTESEBATINI ÇİĞNEMİŞTİR"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim