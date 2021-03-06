BASIN-SEN’DEN AŞIKOĞLU’NA: “HADDİNİ AŞAN BİR İDDİA. İSİMLERİ AÇIKLA!”

Kişmir, Aşıkoğlu’nun tüm basından özür dilemesini ve makamından talep etmesi gerektiğini dile getirerek, söylerken, Pazartesi günü Aşıkoğlu hakkında yasal süreci başlatacaklarını kaydetti.

BASIN-SEN tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun, bir TV programında “Yolsuzluklarla ilgili evrakları medyaya dağıtmama rağmen, gazete ve TV’lerde yayınlanmadı. Bir gazeteci, gezerek para dağıtıyor. Gazeteciler dünyada haber yapmak için para alır, bizde ise haber yapılmasın diye para alır. Bu parayı dağıtanlar da solcudur. Konuşurken dürüstlükten bahsederler, ancak diğer taraftan profesyonellikten bahsederler, yaptıkları ikiyüzlülüktür.” söylemi açıkça tüm basını töhmet altında bırakırken, haddini aşan da bir iddiadır.

Tıpkı Bakanı gibi şov yapmayı tercih eden, algı yaratmak için basına saldırmayı marifet sayan ve sadece konuşan ama iş icraata gelince kılını kıpırdatmayan Aşıkoğlu, hiç vakit kaybetmeden, derhal bugün isim isim bu gazetecilerin kim olduğunu açıklamak zorundadır. Eğer açıklayamıyorsa derhal tüm basından özür dileyip bulunduğu makamdan istifa etmelidir. Aksi takdirde Pazartesi günü ilk iş olarak kendisine dava açacağımızı, geri kalan günlerde de o koltuğu kendisine dar edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız!

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Ali Kişmir