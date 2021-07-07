Başka örneğimiz yok

Dünya üzerinde onlarca ülke diğer ülkeler tarafından tanınmıyor. Bunların pek çoğu Afrika ülkeleri olsa da dünyanın değişik coğrafyalarında pek çok ülke tıpkı KKTC gibi başka ülkelerce tanınmıyor.

Somaliland, Afrika kıtasının doğusunda 1991 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan ederek kurulan ancak bu bağımsızlığı uluslararası alanda tanınmayan ve hâlen Somali'nin bir bölgesi olarak değerlendirilen ve Afrika Boynuzu'nda yer alan bir devlet. Nüfusu 3,5 milyondur. 13 Aralık 2017 yapılan seçimden bu yana aynı kişi ve hükümet tarafından yönetiliyor.

Transdinyester Moldova Cumhuriyeti; Ülkede iki partili sistem vardır; ancak seçimsiz bir şekilde parlamentoda partilerin sayısı bellidir. Sosyalist Parti'nin sandalye sayısı 40 iken, Sosyal Demokrat Parti'nin sandalye sayısı 5'tir. Ayrıca 1 kişi sendika temsilcisi, 2 kişi askeri temsilci ve 3 kişi de kamu şirketleri yöneticisidir.[kaynak belirtilmeli] Ancak temsilciler oy kullanamaz. Ülke kendisini özerk devlet olarak tanımlamamaktadır. Bu yüzden dış işlerinde de bağımsız hareket ederler. 505 bin kişidir nüfusu. Ve en son seçimden bu yana aynı hükümet tarafından yönetiliyor.

Abhazya Cumhuriyeti sınırlı tanınırlığa sahip olup birkaç ülke tarafından tanınmıştır (Rusya, Nikaragua, Venezuela, Nauru, Suriye ve de facto Güney Osetya, Transdinyester ve Dağlık Karabağ). Gürcistan'ın merkezi yönetiminin desteğindeki özerk yönetim ise, bölgenin eski statüsünün korunmasından yanadır. Abhazya Cumhuriyeti Hükümeti’nin yönetim merkezi Sohum'dur. Yarı başkanlık sistemi ile yönetiliyor ve iki başkan değişti sadece. Abhazya nüfusunun kesin mevcut boyutu belirsizdir. 2003 yılında yürütülen nüfus sayımına göre 215.972 kişi olarak kaydedildi.

Güney Osetya, 1922'de kurulan Güney Osetya Özerk Bölgesi, 1991'de Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nden bağımsızlığını ilan etti. Resmen belirtilen nüfusu 53.000'dir. Anayasa'nın 46. Maddesi uyarınca, Güney Osetya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, devlet başkanı ve hükûmetin yürütme kolunun başıdır. RSO başkanı beş yıllığına doğrudan halk oylamasıyla seçilir. 21 Nisan 2017'den bu yana pozisyon, görevdeki Leonid Tibilov'a karşı seçimi kazanan Anatoliy Bibilov tarafından yürütülmektedir.Ülkenin yasama organı, beş yıllığına halk oylamasıyla seçilen 34 üyeden oluşan Güney Osetya'nın tek meclisli Parlamentosudur.

***

Sevgili okurlar, bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Dünya üzerinde az önce ifade ettiğim gibi onlarca “tanınmayan” ülke vardır diğer ülkelerce. Ama inanın hiç birinde bizdeki siyasi kargaşa, hiç birinde bizimkisi kadar “seçim” olmadığına google’den araştırıp bakabilirsiniz.

7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimleri üzerinden henüz 3 yıl geçmiş iken yeniden erken seçimi konuşuyoruz bugünlerde. Arada iki kez Cumhurbaşkanlığı için oy verdik. UBP’liler YDP’liler kurultaya gidip seçim yaptılar. Önümüzde bir yıl sonra yerel kuruluş organları seçimleri var.

Bu kadar seçimin olduğu dünya üzerinde inanın bir başka ülke bulmak çok ama çok zordur…..