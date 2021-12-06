Başkanın test sonucu pozitif çıktı!

Kanber, pozitif olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

Kanber'in paylaşımı şöyle:

Merhaba kıymetli dostlar birkaç gündür grip olmam nedeniyle 4 aralık akşamı Antijen testi yaparak kendimi kontrol etmek istedim, pozitif olduğumu öğrenince hastaneye başvurarak pcr testimi yaptırdım. Sonuç olarak pozitif olduğum için pandemi hastanesinde kontrolden sonra evde izoleyim iyiyim.

Yaklaşık 20 aydır ekonomide ve sağlıkta yoldaşlarımla birlikte mücadelesini verdiğim pandemi sürecinin devamında, yeni bir mücadeleyi toplumsal hizmet için siyasete hazırlanırken covit 19, nedeni ile yüz yüze iletişim kuramayacağımı, kısa bir zaman için diğer iletişim araçlarını kullanarak haberleşeceğiz, kaldığım yerden sağlıkla devam edeceğim güzel günlere.