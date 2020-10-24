Basketbolda ilginç uygulama

Basketbolda liglerin başlamasına yönelik hazırlıklar devam ederken Soyer Spor Kulübü, federasyondan hazırlık maçı talebinde bulundu ve federasyon da bazı şartlar koşulu buna onay verdi.

Federasyon, Soyer Spor’a hazırlık maçı ile ilgili 9 maddeden oluşan bir önlem yazısı gönderdi.

Buraya kadar her şey normal. Ancak önlemler arasında öyle bir madde var ki pes dedirtti.

Bir basketbol maçını düşündüğümüzde böyle bir şeyin uygulanmasının mümkün olmayacağını gösteren 7. madde de şöyle diyor; “Oyuncular, birbirleri ve hakem ile aralarındaki mesafenin 1,5 metre olmasına dikkat etmelidirler.” Birebir mücadelelerin ve yakın temasın bu kadar çok olduğu bir spor branşında, basketbolun içinden gelen ve bu oyunu iyi bilen kişilerden oluşan yönetim nasıl böyle bir karar alır akıl mantık işi değil.