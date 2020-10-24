Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 gün daha tutuklu
5 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
“Ya sen ölecen ya Sefa”
“Ya sen ölecen ya Sefa”
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı

Basketbolda ilginç uygulama

Ülke sporunun yeniden başlayabilmesi konusunda her geçen gün acayip gelişmeler yaşanmaya devam ediyor

24 Ekim 2020 Cumartesi 11:31
867 Okunma
Basketbolda ilginç uygulama

Basketbolda liglerin başlamasına yönelik hazırlıklar devam ederken Soyer Spor Kulübü, federasyondan hazırlık maçı talebinde bulundu ve federasyon da bazı şartlar koşulu buna onay verdi.

Federasyon, Soyer Spor’a hazırlık maçı ile ilgili 9 maddeden oluşan bir önlem yazısı gönderdi.

Buraya kadar her şey normal. Ancak önlemler arasında öyle bir madde var ki pes dedirtti.

Bir basketbol maçını düşündüğümüzde böyle bir şeyin uygulanmasının mümkün olmayacağını gösteren 7. madde de şöyle diyor; “Oyuncular, birbirleri ve hakem ile aralarındaki mesafenin 1,5 metre olmasına dikkat etmelidirler.”  Birebir mücadelelerin ve yakın temasın bu kadar çok olduğu bir spor branşında, basketbolun içinden gelen ve bu oyunu iyi bilen kişilerden oluşan yönetim nasıl böyle bir karar alır akıl mantık işi değil.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünal Üstel: “UBP’nin bir lidere ve bir ağabeye ihtiyacı vardır”
Ünal Üstel: “UBP’nin bir lidere ve bir ağabeye ihtiyacı vardır”
FUAT OKTAY PANDEMİ HASTANESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
FUAT OKTAY PANDEMİ HASTANESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Pilli: KKTC-TC arasındaki ilişkiler finansal olmaktan öte yaşamsal bir anlam ifade etmektedir
Pilli: KKTC-TC arasındaki ilişkiler finansal olmaktan öte yaşamsal bir anlam ifade etmektedir
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim