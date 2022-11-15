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Başkonsolos hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törendeki konuşması sırasında fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

15 Kasım 2022 Salı 11:08
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Başkonsolos hastaneye kaldırıldı



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törendeki konuşması sırasında fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Başkonsolosluk tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gazilerin de katılımıyla düzenlenen törende, Mendeli ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Mendeli, törende yaptığı konuşmada, bugünün KKTC halkı için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'daki terör saldırısı nedeniyle, eşsiz fedakarlıklarla kurulan KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü buruk şekilde kutladıklarını belirten Mendeli, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

KKTC'nin adının "tarihe yazılan şanlı bir sayfa" olduğunu vurgulayan Mendeli, "Bugün başı dik ve onurlu bir biçimde kendi vatanımızda özgürce yaşayabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize, ulusal kahramanlarımıza, doktor Fazıl Küçük'ten Rauf Raif Denktaş'a uzanan şanlı ecdadımıza ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ne borçluyuz." ifadelerini kullandı.

- Konuşması sırasında fenalık geçirince hastaneye kaldırıldı

Mendeli, konuşmasının devamında fenalık geçirdi. Başkonsolosluk yetkilileri ve çalışanları, ayakta durmakta zorlanan Mendeli'nin yanına gitti. Konuşma yaptığı kürsüden düşmesi engellenen Mendeli, daha sonra başkonsolosluk aracına bindirilerek hastaneye götürüldü.

Tören, Mendeli'nin fenalaşması ve hastaneye kaldırılması nedeniyle sona erdirildi.

Öte yandan, konuşması sırasında fenalaşan Mendeli'ye çevredekilerin yardım etmesi kameraya yansıdı.

Hastanede kontrolleri yapılan Mendeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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