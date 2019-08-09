Bass, Cypfruvex Ltd.’Te Çalışanlara Ödenmek Üzere 59 Bin Tl’nin Bulunamadığını Savundu

Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Cypfruvex Ltd.’nin Maliye Bakanlığı’ndan aylık katkı almasına rağmen 59 bin TL’yi çalışanlarına ödeyemediğini kaydetti.

Yeltekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Devlete bağlı bir kurum, bayram öncesi toplu iş sözleşmesi gereğince 59 bin TL’yi çalışan işçilere ödeme yapamazken kurumların kötü yönetimi, umursamazlık, ilgisizlik yüzünden özellikle Maliye Bakanlığı’ndaki bütçeden sorumlu Müsteşarın sendikamıza karşı yürüttüğü olumsuzlukların da bir neticesi olarak görmekteyiz. Devleti idare edenler, 75 çalışana 59 bin TL ödeme yapamazken, atanmış yönetimleri ve bürokratları sorgulamayan bir anlayışla bu ülkeyi nasıl yöneteceklerini çok merak ediyoruz.”