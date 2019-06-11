BASS: "Li-KOOP'taki toplu iş sözleşmesi durduruldu"

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Li-Koop Ltd’te imzalanan toplu iş sözleşmesinin “yetkisiz ve yasa dışı olarak imzalandığından” yargı kararıyla durdurulduğunu açıkladı.
BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin yaptığı açıklamada, “Sendikamız, Li-Koop Ltd’te yetkili sendika olarak Li-Koop Ltd yönetimi ve Çağ-Sen sendikasının yetkisiz ve yasa dışı olarak imzaladıkları toplu İş sözleşmesini yargı kararıyla durdurmuştur” ifadesini kullandı.
“Çalışanların yaşamı için önemli olan hak ve menfaatleri ödemeyen Li-KoopLtd Yönetimi, başta yönetim kurulu başkanı kızını, diğer bir yönetim kurulu üyesi de oğlunu münhalsizLi-KoopLtd’te işe almayı marifet saymıştır” diyen Yeltekin, halkın bunları bilmesinde fayda görerek ve Çalışma Dairesi’ni göreve davet etti.
Vay ziligurti çıkarasınız geçen dönemlerde hiç böyle sıkıntılar olmamıştı bass hasba çıkarr