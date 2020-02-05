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Bay-Sen eylem uyarısında bulundu

05 Şubat 2020 Çarşamba 21:12
Bay-Sen eylem uyarısında bulundu
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), bir an önce Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasını talep ederek, imzalanmaması halinde eylem ve grev hakkı dahil tüm yasal haklarını kullanacağını bildirdi.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat yazılı açıklamasında, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarının, 2020-2021 yıllarını kapsayacak Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasını beklediğini kaydetti.

1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2021 dönemini kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili kurum müdürü ile müzakere ederek uzlaşıya vardıklarını ancak BRTK Yönetim Kurulu Başkanı’nın “uzlaşmaz tavrı” nedeniyle Toplu İş Sözleşmesinin uzlaşılmaz duruma geldiğini savunan Kanat, şöyle devam etti:

“Uzlaşılamayan madde; gerekçesi ne olursa olsun süresi sona eren Toplu İş Sözleşmesi’nde yer alan çalışanların özlük hakları yenisi yürürlüğe girinceye kadar yürürlükte kalır maddesini kaldırmaktır.

Söz konusu madde özlük haklarımızın güvencesidir.

Yönetim Kurulu Başkanının düşünceleri nedeni ile anlaşmaya varılan Toplu İş Sözleşmesi anlaşmazlıkla neticelenmiştir. Yıllardır çalışanlarımıza bir darbe daha vurulmak istenmektedir. Buna üyemizle birlikte asla izin vermeyeceğiz. Yasası geçmeyen BRTK personeli uğradığı haksızlıkların bir bölümünü Toplu İş Sözleşmesi ile almıştır. Tüm bu haklar tehlikeye atılmaktadır. 23 Ocak 2020 tarihinde yapılan BRTK Yönetim Kurulu almış olduğu karar doğrultusunda, tutum sergilemesini ve bir an önce Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasını, imzalanmaması halinde eylem ve grev haklarımız dahil tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz.”

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