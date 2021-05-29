“Bayar, verdiği destek ile ülkesine ve gençlere sahip çıkıyor”

Görüşmede Dr. Ahmet Bayar’a ülke gençliğine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Bakan Amcaoğlu, “Bayar, her yıl gerek bölge okullarına gerekse bölgede faaliyet gösteren spor kulüpleri ve derneklerine önemli destekler veriyor ve ülke gençliğine sahip çıkıyor.” dedi.

Bayar’ın verdiği destekler ile bölgede bulunan okulların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önemli bir sorumluluk üstlendiğine işaret eden Amcaoğlu, eğitime, ülke gençliğine yapılacak olan her türlü desteğin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Toplumunun Bayar gibi bir çok önemli değere sahip olduğunun da altını çizen Amcaoğlu, böylesi değerlerin ülkesine sahip çıkmasının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, desteklerinden dolayı Dr. Ahmet Bayar’a teşekkürlerini iletti.





