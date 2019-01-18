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Baybars, Güzelyurt Barajı ve Lefke derelerindeki ıslah çalışmalarını yerinde inceledi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde incelemelerde bulundu

18 Ocak 2019 Cuma 12:04
Baybars, Güzelyurt Barajı ve Lefke derelerindeki ıslah çalışmalarını yerinde inceledi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ve Lefke Kaymakamı Sadi Güneş’ten çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Baybars, gerek Güzelyurt Barajı, gerekse Lefke deresi ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. 

Lefke deresindeki çalışmaları inceledikten sonra Bakan Baybars, Yeşilırmak’a geçerek burada da incelemelerde bulundu. Baybars Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat’tan hem bölge hem de dere ile ilgili bilgi aldı. 

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars batı bölgesindeki incelemeleri sonrası vatandaşların daha düzenli, daha planlı ve güvenli yerleşim yerlerine kavuşması için çalıştıklarına vurgu yaptı ve şöyle devam etti:

“Uzun yıllardır özlediğimiz yağışların yaşandığı bir yıl oluyor. Yaşanan sel felaketi sonrası yoğun yağışların aralıklarla devam etmesi sonucu derelerimizin taşması, göletlerimizin dolup taşması bir yandan bizi sevindirirken bir yandan da geçmişte yapılmayan, alınmayan önlemlerden ötürü üzülüyoruz. Geçmişteki eksikliklerin giderilmesi amacıyla kaymakamlıklarımızla devamlı istişare içerisinde tüm ilçelerimizde yılların biriktirdiği ihmalleri, yanlışlıkları ve çarpık yapılanmayı ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bu bağlamda bugün kaymakamlıklarımız tarafından Güzelyurt ve Lefke ilçelerimizde dere yataklarında başlatılan ıslah çalışmalarını yerinde inceledik. Üzerinde önemle durduğumuz planlı yaşam alanlarının yaratılması için çalışmanın önemini doğa bize her geçen gün tekrar tekrar göstermektedir. Dere yataklarının üzerine plansızca izinler verilerek yapılan yapılar, çevreye sahip çıkmadığımız onca yıllar, bizlere zor anlar yaşatmaya devam ediyor.

Çevremizi temiz tutmak, derelerimizi düzenli kontrol edecek mekanizmaları işletmek, ülkemizin geleceği için en büyük hizmetlerden biridir. Bundan sonra ne yapacağımız çok önemlidir. O nedenle geçmişte yapılmayan, alınmayan önlemleri almaya devam edeceğiz. Ülkemizin planlı yapılaşmasına önem vereceğiz. Tüm ilçelerimizdeki çalışmaları yerinde incelemek ve yapılan çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül BaybarsGüzelyurt BarajıLefke Dereleriıslah çalışmalarıHaberGündemKıbrıs
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vatandaş 2019-01-18 13:55:51

Potinleri battı çamura. ÇOK ANLAR SANKİ DA BAAKAR.EREYİ GÖRÜNCA DENİZ ZANNETTİ

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