Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Baybars: “Yeni normal, bireyin kendi dikkati ile mümkün olacak”

4 Mayıs’ta hayata geçecek açılımla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Baybars, “Yeni normal hayatımıza alışmamız gerekiyor ve bu, en temelde bireyin kendi üzerine düşen dikkati yerine getirmesi ile mümkün” diye uyardı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:30
1026 Okunma
Baybars: “Yeni normal, bireyin kendi dikkati ile mümkün olacak”

Normalleşme süreci ve 4 Mayıs’ta hayata geçecek açılımla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Yeni normal hayatımıza alışmamız gerekiyor ve bu, en temelde bireyin kendi üzerine düşen dikkati yerine getirmesi ile mümkün” diye konuştu.

BRT ekranlarında konuşan Baybars, şöyle dedi;

“4 Mayısta yapılacak açılım birçok sektörü barındırıyor ama nerelerin acık nerelerin kapalı kalması yönünde uzmanlarla yaptığımız ilk çalışmada şunu gördük: Ticari işletmeleri ayırmak da çok kolay değil…

Buzdolabı satıcısı ile marketi ayıramadığınız gibi elzem gıda ürünlerini satmak satanları da ayırmak çok da mümkün değil…

Bunu metrekare hesabı şeklinde mi yapalım diye de düşünüldü ama marketler hem metrekare hem toplu bir arada olma bakımından oldukça riskli zaten… Çok daha fazla insan bulunuyor marketlerde…

Aynı kategoride bulunan sektörlerinde ayrım yaptık ve bu şekilde saptandı. Toplu bulunmamamız gereken yerlerdir önemli olan… Yeni normal hayatımıza alışmamız gerekiyor ve bu, en temelde bireyin kendi üzerine düşen dikkati yerine getirmesi ile mümkün…”

Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 02.05.2020 14:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sana yalan söylediler 2020-05-02 15:47:02

Hükümet var ya hükümet, tam bir Monte Carlo yanılgısı..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Sucuoğlu: “1500 TL destek ödemeleri hafta başından itibaren başlıyor”
Sucuoğlu: “1500 TL destek ödemeleri hafta başından itibaren başlıyor”
Çavuşoğlu: Kimse bu görüşün dışındaki haberlere itibar etmesin
Çavuşoğlu: Kimse bu görüşün dışındaki haberlere itibar etmesin
Yeniboğaziçi’nde korkutan kaza
Yeniboğaziçi’nde korkutan kaza
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim