Baybars: “Yeni normal, bireyin kendi dikkati ile mümkün olacak”

Normalleşme süreci ve 4 Mayıs’ta hayata geçecek açılımla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Yeni normal hayatımıza alışmamız gerekiyor ve bu, en temelde bireyin kendi üzerine düşen dikkati yerine getirmesi ile mümkün” diye konuştu.

BRT ekranlarında konuşan Baybars, şöyle dedi;

“4 Mayısta yapılacak açılım birçok sektörü barındırıyor ama nerelerin acık nerelerin kapalı kalması yönünde uzmanlarla yaptığımız ilk çalışmada şunu gördük: Ticari işletmeleri ayırmak da çok kolay değil…

Buzdolabı satıcısı ile marketi ayıramadığınız gibi elzem gıda ürünlerini satmak satanları da ayırmak çok da mümkün değil…

Bunu metrekare hesabı şeklinde mi yapalım diye de düşünüldü ama marketler hem metrekare hem toplu bir arada olma bakımından oldukça riskli zaten… Çok daha fazla insan bulunuyor marketlerde…

Aynı kategoride bulunan sektörlerinde ayrım yaptık ve bu şekilde saptandı. Toplu bulunmamamız gereken yerlerdir önemli olan… Yeni normal hayatımıza alışmamız gerekiyor ve bu, en temelde bireyin kendi üzerine düşen dikkati yerine getirmesi ile mümkün…”

Kıbrıs Postası