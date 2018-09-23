Baygın bulundu, cebinden uyuşturucu çıktı…

Gamze PİR BAYKUR
Mağusa’da dün yol kenarında baygın halde yatırken Mağusa polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri tarafından tespit edilen Ayodeji Oluwole Kuye isimli kişinin üzerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda zanlı Kuye’nin cüzdanı içerisinde yarım gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Zanlı Kuye, suçüstü hali gereği tutuklanarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı Kuye aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.