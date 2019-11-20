Bayrağı yakanların kimlikleri tespit edildi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 15 Kasım’da Güney Kıbrıs’taki ELAM eyleminde KKTC bayrağının yakılmasından sorumlu olanlarla ilgili açıklama yaptı. Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Bakanlığımızın girişimiyle gerekli araştırmayı yapan Polis Teşkilatımız bayrağımızın yakılmasından sorumlu olanların kimliklerini tespit etmiştir, sınır kapılarından geçişlerinde polisin gerekli işlemi yapması için kapılara bilgi ve talimat da verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine”.



