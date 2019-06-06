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Bazı Bakanlar Lefke Ceviz Festivali’nin açılışına katıldı

06 Haziran 2019 Perşembe 11:15
Bazı Bakanlar Lefke Ceviz Festivali’nin açılışına katıldı
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Bazı Bakanlar Lefke Ceviz Festivali’nin açılışına katıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel Lefke Berledişye Başkanı Aziz Kaya ve bazı milletvekillerinin de katıldığı açılışın ardından standlar ziyaret edildi.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı açıklamasına göre, Bakan Oğuz, Lefke'de vatandaşlarla biraraya geldi.  Festivalde bölge halkıyla bayramlaşan Bakan Oğuz,  ceviz, hurma ve yafa portakalı gibi ürünler üzerinde görüş alışverişinde bulundu. 

Bakanlık açıklamasına göre, özellike cevizin önemine vurgu yapan Bakan Oğuz, ceviz üretiminin artırılması için yerel hatlarla birlikte ülke iklim koşullarına uygun, erken verim veren aşılı yeni çeşitlerin ülkemize kazandırılması gerektiğini veTarımsal Araştırma Enstitüsü’nün bu konudaki çalışmalarının önemli olduğunu kaydetti  

Bakan Oğuz, Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri  ve Teknolojileri Fakültesi’nin  bölgede olmasının bir fırsat olduğunu kaydetti ve bölgeye özgü tarımsal ürünlerin gelişmesi için işbirliğinin öneminin altını çizdi.

Bakan Oğuz, hurma ağaçları için risk  teşkil eden kırmızı palmiye böceğine karşı Lefke Belediyesi, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin birlikte mücadele etmesiyle daha etkin sonuçlar alınacağını  da  sözlerine ekledi.

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LefkeCevizHaberKıbrısGündeOĞUZ
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