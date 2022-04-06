Yeniboğaziçi, Dikmen, Serdarlı, Alayköy ve Esentepe Belediyeleri Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapıyor.

BES ve DEV-İŞ’in destek verdiği eylemde, Meclis komitesinde görüşülen, yerel yönetimler reformu ile bazı belediyelerin kapatılmasına yönelik yasal düzenlemeler protesto ediliyor.

Araçlı eylemde, bazı belediye çalışanları Meclis bahçe kapısını tekmeledi, yasa tasarılarını kornalar ve sloganlarla protesto etti.

“Birlik mücadele dayanışma”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atılan eylemde, Lefkoşa trafiği de olumsuz etkinlendi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Meclis önündeki eyleme, yarın da Yenierenköy ile Dipkarpaz Belediyeleri katılacak.

Yetkililerinden alınan bilgiye göre, eylemde mücadele her gün yükseltilecek ve sonuç alınana kadar devam edecek.