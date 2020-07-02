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Bazı Belediyelerin Birikmiş Prim ve Depozit Borçları ile Vergi Borçları Yapılandırıldı

Bakanlar Kurulu kararları uyarınca bazı belediyelerin birikmiş prim ve depozit borçları ile vergi borçları yapılandırıldı.

02 Temmuz 2020 Perşembe 13:00
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Bazı Belediyelerin Birikmiş Prim ve Depozit Borçları ile Vergi Borçları Yapılandırıldı

Bakanlar Kurulu kararları uyarınca bazı belediyelerin birikmiş prim ve depozit borçları ile vergi borçları yapılandırıldı.

Buna göre, Alsancak ve Girne Belediyesi’nin, Gelir ve Vergi Dairesi’ne olan vergi borçlarını uzun vadeli olarak ödeyebilmesi Belediyeler Yasası uyarınca onaylandı.

Ayrıca, Beyarmudu, Vadili, İnönü, Yenierenköy, Paşaköy, Mehmetçik, Akdoğan, Dipkarpaz, Lapta, Geçitkale, Lefke, Yeniboğaziçi belediyeleri ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, İhtiyat Sandığı prim ve depozit borçları, Sosyal Sigortalar Dairesi prim ve depozit borçları ile Gelir ve Vergi Dairesi vergi borçlarını uzun vadeli olarak ödeyebilmesini de onayladı.

Bakanlar Kurulu’nun çeşitli tarihlerde aldığı kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:
BelediyeBorçYapılandırma
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