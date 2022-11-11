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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi

11 Kasım 2022 Cuma 09:57
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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi



Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Güzelyurt’ta Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi, Yayla II. Etap Kırsal Kesim Arsalarına elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre kesinti 09:00-17:00 saatleri arasında etkili olacak.

Ayrıca, Değirmenlik ve Ercan arasında bazı bölgelere bugün 09:00 ile 16:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün şebekede yapılacak çalışma nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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