Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün 5 saat Mağusa ve İskele’deki bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, 08.00-13.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden, “Akova köyü, Yıldırım köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi, Sınırüstü, Alaniçi köyü, Dörtyol köyü, Dörtyol Ağıllar bölgesi, Pirhan, İnönü köyü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon köyü, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve baz İstasyonları, Tatlısu köy içi, Köy su kuyusu, anayol seralar bölgesi, Tatlısu sahil, Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, eski tavuk çiftliği, sahil seralar bölgesi, Mallıdağ kavşağı ile Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar köyü” etkilenecek.

Tatlısu sahil seralar ve eski gölet civarı bölgesinde de yaklaşık 7 saat elektrik kesintisi meydana geleceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün saat 09.00-12.00 saatleri arasında Akıncılar ve Gaziler köylerine elektrik enerjisi verilemeyeceğini açıkladı.





