Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanacak
Kapat

Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Gazimağusa, İskele, Tatlısu, Akıncılar ve Gaziler köyü’nde bugün elektrik kesintisi olacak.

18 Mayıs 2021 Salı 08:36
317 Okunma
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün 5 saat Mağusa ve İskele’deki bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, 08.00-13.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden, “Akova köyü, Yıldırım köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi, Sınırüstü, Alaniçi köyü, Dörtyol köyü, Dörtyol Ağıllar bölgesi, Pirhan, İnönü köyü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon köyü, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve baz İstasyonları, Tatlısu köy içi, Köy su kuyusu, anayol seralar bölgesi, Tatlısu sahil, Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, eski tavuk çiftliği, sahil seralar bölgesi, Mallıdağ kavşağı ile Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar köyü” etkilenecek.

Tatlısu sahil seralar ve eski gölet civarı bölgesinde de yaklaşık 7 saat elektrik kesintisi meydana geleceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün saat 09.00-12.00 saatleri arasında Akıncılar ve Gaziler köylerine elektrik enerjisi verilemeyeceğini açıkladı.
        
        
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KITOB Başkanı Çağıner: Artık açılım şart
KITOB Başkanı Çağıner: Artık açılım şart
Turizmde 3 Haziran açılımı
Turizmde 3 Haziran açılımı
''Pandemi döneminde de teknolojimizle ve hayata geçirdiğimiz projelerimizle ülkemize, insanımıza destek oluyoruz''
''Pandemi döneminde de teknolojimizle ve hayata geçirdiğimiz projelerimizle ülkemize, insanımıza destek oluyoruz''
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim