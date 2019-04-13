BEAL Düşünce Kulübü panel düzenliyor

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Düşünce Kulübü, " Hayattan Kopmadan Teknolojik Bir Yaşam” konulu panel düzenliyor.

BEAL Düşünce Kulübü’nden verilen bilgiye göre, 15 Nisan Pazartesi günü Lefkoşa AKM’de yer alacak panel saat 09.30’da başlayacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Düşünce Kulübü sorumlu öğretmeni Heves Sönmez Piro tarafından gerçekleştirilecek açılış konuşmalarının ardından, panelde Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar; “Hayatımızın Vazgeçilmez Bir Parçası Olarak Teknoloji”, Sosyolog Hakan Gündüz; “Yeni Bir Nesil Teknoloji ile Büyüyor”, Op. Dr. Barış Peker; “Teknolojiyi Kullanırken Sağlığından Olma”, Cüneyt Çerkez; “Yapay Zeka İnsanlığın Başına Gelen En İyi Şey Mi?”, Reklamcı-Yönetmen Mehmet Ekin Vaiz ve Gülşen Erçin ise; “Teknolojinin Gerisinde Kalma Esiri De Olma” konularında sunum gerçekleştirecek.