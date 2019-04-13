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BEAL Düşünce Kulübü panel düzenliyor

BEAL Düşünce Kulübü’nden "Hayattan Kopmadan Teknolojik Bir Yaşam” Konulu Panel Pazaretesi AKM’de...

13 Nisan 2019 Cumartesi 10:59
BEAL Düşünce Kulübü panel düzenliyor
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Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Düşünce Kulübü, " Hayattan Kopmadan Teknolojik Bir Yaşam” konulu panel düzenliyor.
BEAL Düşünce Kulübü’nden verilen bilgiye göre, 15 Nisan Pazartesi günü Lefkoşa AKM’de yer alacak panel saat 09.30’da başlayacak.

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Düşünce Kulübü sorumlu öğretmeni Heves Sönmez Piro tarafından gerçekleştirilecek açılış konuşmalarının ardından, panelde Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar; “Hayatımızın Vazgeçilmez Bir Parçası Olarak Teknoloji”, Sosyolog Hakan Gündüz; “Yeni Bir Nesil Teknoloji ile Büyüyor”, Op. Dr. Barış Peker; “Teknolojiyi Kullanırken Sağlığından Olma”, Cüneyt Çerkez; “Yapay Zeka İnsanlığın Başına Gelen En İyi Şey Mi?”, Reklamcı-Yönetmen Mehmet Ekin Vaiz ve Gülşen Erçin ise; “Teknolojinin Gerisinde Kalma Esiri De Olma” konularında sunum gerçekleştirecek.

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BEAL Düşünce KulübüPanelHayattan Kopmadan Teknolojik Bir YaşamAKMHaberGündemKıbrıs
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