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Bedelli düzenlemesi onay bekliyor

Yurtdışında bulunan ve asker kaçağı durumunda olan birçok kişinin, yurda dönmek için heyecanla beklediği Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaya kaldı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:25
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Bedelli düzenlemesi onay bekliyor

Yurtdışında bulunan ve asker kaçağı durumunda olan birçok kişinin, yurda dönmek için heyecanla beklediği Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaya kaldı.

Bakanlar Kurulu’nun Meclis Genel Kurulu’na gönderdiği  ‘Bedelli Askerlik Düzenlemesi’ komitede onaylandı. Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede onaylanan son şekline göre, bedelli hakkından yararlanacak olanların 5 bin 500 Sterlin ödeme yapmak suretiyle askerlik yükümlülüklerini yerine getirebilecekler.

Tasarı’nın komitede onaylanan son şeklinde, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, asker kaçağı durumuna düşmüş kişileri kapsayacak şekilde geçerli kılındı.

Yasa Tasarısı’nn onaylanması ile birlikte eğitim ve iş durumundan dolayı yurt dışında bulunan ve asker kaçağı durumunda olan kişiler, belirlenen şartlar ve koşulları yerine getirerek adaya giriş yapmaları halinde bu yasadan yararlanabilecek.  

Anahtar Kelimeler:
Bedelli Askerlik
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