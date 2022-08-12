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Beklenen ödeme yapılacak!

Toprak Ürünleri Kurumu’nun 13/06/2022 – 17/06/2022 döneminde alımını yaptığı 2022 ürünü zahirenin üretici ödemeleri 18 ağustos 2022 tarihinde gerçekleştiriyor.

12 Ağustos 2022 Cuma 15:05
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Beklenen ödeme yapılacak!


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 13/06/ 2022 – 17/06/2022 döneminde alımını yaptığı toplam 2,396.76 Ton 2022 ürünü yerli yemlik ve tohumluk materyali arpa ile buğdayın ürün bedeli olan 13,428,321.50 TL 18/08/2022 Perşembe günü itibarı ile hak sahibi zahire üreticilerimizin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılacaktır.

Toprak Ürünleri Kurumu 20/06/2022 tarihinden itibaren alımını yaptığı zahirenin ürün bedellerini hak sahibi zahire üreticilerine ödenmeye devam edecek olup, ödeme dönem ve tarihleri duyurulacaktır.

Değerli zahire üreticilerine saygı ile duyurulur.

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