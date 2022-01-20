Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1 - 15 Aralık 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1 - 15 Aralık 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 616 üretici için çiğ süt bedellerinin tamamı olan 29 milyon 969 bin 411.09 TL üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
Beklenen ödemelerden biri daha yapıldı
20 Ocak 2022 Perşembe 16:09
381 Okunma
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1 - 15 Aralık 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.