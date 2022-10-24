Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
Krep alma bahanesi ile çocuğu kaçırmaya çalıştı!
Krep alma bahanesi ile çocuğu...
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
banner107

BELEDİYE SAYILARI! Anayasa Mahkemesi kararını verdi

24 Ekim 2022 Pazartesi 12:50
1053 Okunma
BELEDİYE SAYILARI! Anayasa Mahkemesi kararını verdi



Anayasa Mahkemesi, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’yla ilgili yürütmenin durdurulması talebini oy çokluğuyla reddetti. Buna göre, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlere 18 belediyeyle gidilecek.

CTP'nin ara emri başvurusuyla ilgili kararını açıklayan Anayasa Mahkemesi, söz konusu yasada sadece 4’üncü ve 6’ncı maddelerin, Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girdiğini ve şu anda yürürlükte olduğunu, bu nedenle sadece bu maddelerin Anayasa’ya aykırılığını değerlendirdiklerini kaydetti.

5 Yüksek Mahkeme yargıcının 4'ü söz konusu maddelerde Anayasa’ya aykırılık tespit etmezken, 1 yargıç maddelerin Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde görüş belirtti.

Karar, oy çokluğuyla alındı.

Son Güncelleme: 24.10.2022 14:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasipoğlu: Reform sekteye uğramadı!
Hasipoğlu: Reform sekteye uğramadı!
Çocuk cinayetine yardımdan cezaevine giren Özlem Diker, hademe olarak işe alındı
Çocuk cinayetine yardımdan cezaevine giren Özlem Diker, hademe olarak işe alındı
Sevim Karabiber hayatını kaybetti
Sevim Karabiber hayatını kaybetti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim