Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
14 ay hapis cezası
14 ay hapis cezası
İfadesinde suçunu itiraf etti
İfadesinde suçunu itiraf etti
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
İfadede ismi verildi
İfadede ismi verildi

Belirtilen Tarihlerde Bölgelere Girmek Yasak

Güzelyurt Kaymakamlığı, 6-15 Nisan tarihlerinde Mevlevi Ağır Silah Atış Alanı’nda top atışı yapılacağını duyurdu.

05 Nisan 2021 Pazartesi 15:43
68 Okunma
Belirtilen Tarihlerde Bölgelere Girmek Yasak

Güzelyurt Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 08.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek atış nedeniyle belirtilen bölgeler “tehlikeli ve yasak bölge” ilan edildi.

Yasak ilan edilen bölgeler şöyle;

a. Batıda: Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu-Kalkanlı 700 metre doğusundan geçen hattının doğusu

b. Doğuda: Tutukçu T. - Gürkan Burnu hattının batısı,

c. Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Soğan T. 500metre  doğusu hattının kuzeyi,

d. Kuzeyde: Kalkanlı 700metre doğusu-Gürkan Burnu hattının kuzeyi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancı çalışanlar 30 Haziran’a kadar ön izinden muaf işlem yapabilecek
Yabancı çalışanlar 30 Haziran’a kadar ön izinden muaf işlem yapabilecek
Aşıkoğlu: “usulsüzce onay verildiği” haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Aşıkoğlu: “usulsüzce onay verildiği” haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
70 pozitif vaka
70 pozitif vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim