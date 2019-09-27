Bellapais Manastırı, 9 farklı konsere ev sahipliği yapacak

Bu yıl 2 Ekim -1 Kasım tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, Telsim Ana Sponsorluğu ve iletişim sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Turizm, Huzur Ağaç, Major Music ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştirilecek festivalle ilgili olarak bugün Bellapais’ teki Cafe Paganini’ de bir basın toplantısı düzenlendi..

Başladığı yıldan bugüne José Carreras, Al Di Meola, Fazıl Say, İdil Biret, Alexander Markov, Jiri Barta, Ekaterina Mechetina, Alexey Botvinov, Burhan Öçal, Ankara Devlet Opera ve Balesi, St. Petersburg Imperial Balesi, Don Kosaken Korosu, Moskova Festival Topluluğu, The Swingle Singers Topluluğu, Viyana Johann Strauss Orkestrası, 3 Tenor, Bilkent Senfoni Orkestrası, Mozart Requiem, Carmina Burana, Zorba Balesi, Flamenko Tango gibi dünya yıldızları, topluluk ve orkestraları ile büyük projeleri Salamis Antik Tiyatro, Girne Kalesi ve Bellapais Manastırı gibi tarihi ve turistik mekanlarda binlerce sanatseverle buluşturan Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, bu yıl yine dünya yıldızlara ve önemli konserlere ev sahipliği yapacak.

Basın toplantısında konuşan Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği ve Festival Komitesi Başkanı Halil Kalgay, bu yıl festivalin 17. yılına ulaşmasından dolayı gurur duyduklarını belirterek, geçen 17 yıl içerisinde dünyaca ünlü bir çok sanatçının, topluluk, orkestra, opera ve bale kuruluşlarının ülkemizde yüzlerce konser ve gösteri gerçekleştirmelerine olanak sağladıklarını kaydetti.

Uluslararası nitelikteki bu festivalde ülkemiz sanatçı, topluluk ve orkestralarının yer almaları konusunda da öncülük yaptıklarını vurgulayan Kalgay, ülkede sayısı çok az olan uluslararası nitelikte Müzik Festivallerinin devamlılığı için destek ve katkıların çok önemli olduğunun altını çizdi.

Festivale verdikleri katkı , destek ve katılımla sürekliliğini sağlayan tüm sponsor kuruluşlara ve sanatseverlere teşekkür eden Kalgay festival programı hakkında bilgi sundu.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’ne bir kez daha katkı koymaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, festivalin destekçilerden biri olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Geçtiğimiz hafta bir ilkin gerçekleştiğini ve Arap Ali Destanıyla , ülkede opera ve balenin temellerinin atıldığın dile getiren Tanpınar, Telsim ailesi olarak kültürü, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Sanata , kültüre ve sanatçıya olan desteğin, bir sosyal sorumluluk olduğunu dile getiren Tanpınar, ülke geleceği olan çocukları yetişmesine,onlara sanatı sevdirebilmek ve sanatçı olarak yetişebilecekleri doğru ortamların oluşmasına kaktı sağlamanın heyecan verici olduğunu vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının, kuruluduğu ilk yıldan itibaren Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde önemli projelerde yer aldıklarını ve dünyaca ünlü yıldızlar ile buluşarak binlerce sanatsevere ulaştıklarını belirtti.

17. yılına ulaşan festivalin ülke tanıtımına önemli değerler kattığına vurgu yapan Hoca, festival konserinde, orkastranın dünyaca Ünlü piyanis Gülsin onayla sahne alacağını ifade etti.

Festivalin açılış konserinde sahne alacak violin sanatçısı Püren Eda Gözer ise,bir sanatçı olarak, ülkede gerçekleşen , Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali gibi önemli bir organizasyona katılarak destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek tüm sanatseverleri festivale davet etti.

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin de, bu yıl 17’incisi düzenlenen festivalin, Beylerbeyinin tarihi doğal ve kültürel zenginlikleri yanında, sanatla dünyada tanıtılmasına katkı sağladığını ve köye ayrı bir değer kattığını vurgulayarak, müzik derneğine teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği ve Festival Komitesi Başkanı Halil Kalgay ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ana sponsorluk protokolüne imza koydu.

Festival 2 Ekim Çarşamba akşamı Bellapais Manastırı’nda Telsim ev sahipliğinde gerçekleştirilecek keman sanatçısı Elise Kuder , Miray Çakır , viyola sanatçıları Mike Kelley , Sinem Sadrazam ve viyolensel sanatçısı Püren Eda Gözer Oda Müziği Konseri ile başlayacak.

Festivalde, 11 Ekim şef ali Hoca yönetimindeki KKTC CSOrkestrası solist Gülsin Onay konseri , 15 Ekim soprano Vassia Alati, çellist Natania Hoffman ve Piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ Konseri17 Ekim Lefkoşa Beleidyesi Orkestrasının “Ennio Morricone Film Müzikleri”konseri, 23 Ekim’de 3 Basses Konseri Tuncay Kurtoğlu – Teyfik Rodos – Zafer Erdaş ve piyanist Tulio Gagliardo’nun sahne alacağı 3 Basses konseri, 26 Ekim Gökhan Aybulus Piyano Resitali,28 Ekim piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan, Koloratur Soprano Beren Kader Fidan & Tenor Emre Akkuş Şan Konseri30 Ekim Arman Ratip Piyano Resitaliyer alacak.

Festival, 1 Kasım KKTC CSO ile keman sanatçıları Ethem Emre Tamer ve Ebru Tamer’in solist olarak yer alacağı Barok Konseriyle sona erecek.

Festival kapsamında gerçekleşecek tüm konserler, Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek ve saat 20.30’ da başlayacak.

Sanatseverler konser biletlerini, Lefkoşa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Dome Hotel, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi, Bellapais Gardens, Kybele, Café Paganinden ve konser girişinden, online olarak, biletfest.com’dan temin edebilecek.

(BRT)