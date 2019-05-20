Bellapais Müzik Festivali genç yetenekleri ağırlayacak

Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali yarın akşam genç yetenekleri ağırlayacak.
TC Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarlarından merhum büyükelçi Korkmaz Haktanır anısına gerçekleştirilecek konserde Damla Ece Karataş (piyano), İdil Küner (piyano), Cevdet Minalay (keman), Mehmet Coşkuner(piyano) ve Korkmaz Can Sağlam (piyano) sahne alacak.
Konser 20.30’da Bellapais Manastırı’nda yer alacak. Festivalle ilgili detaylı bilgi 0533 854 6417 numaralı telefondan Şifa Taner’e ulaşılarak edinilebiliyor.