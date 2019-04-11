Bellapais’te açılışı CSO yapacak

5. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali bu akşam başlıyor.Konser, dünyaca ünlü şef Suilen’in yöneteceği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) konseri ile başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali 11 Mayıs’a kadar sürecek.

Festival, bu akşam ve yarın gece ( Cuma akşamı) dünyaca ünlü şef Josef Suilen’in yöneteceği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) konserleri ile açılacak.

Bellapais Manastırı’nda yer alacak tüm konserler saat 20.30’da başlayacak.

Dünyanın pek çok ülkesinde büyük hayran kitlesine sahip ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Meltem Cumbul’un da birer performans sunacağı Müzik Festivali bir ay süresince dünyaca tanınmış sanatçılara ev sahipliği yapacak. (BRT)