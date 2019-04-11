Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

Bellapais’te açılışı CSO yapacak

11 Nisan 2019 Perşembe 09:02
Bellapais’te açılışı CSO yapacak
banner44

5. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali bu akşam başlıyor.Konser, dünyaca ünlü şef Suilen’in yöneteceği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) konseri ile başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali 11 Mayıs’a kadar sürecek.

banner41
Festival, bu akşam ve yarın gece ( Cuma akşamı) dünyaca ünlü şef Josef Suilen’in yöneteceği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) konserleri ile açılacak.

Bellapais Manastırı’nda yer alacak tüm konserler saat 20.30’da başlayacak.

Dünyanın pek çok ülkesinde büyük hayran kitlesine sahip ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Meltem Cumbul’un da birer performans sunacağı Müzik Festivali bir ay süresince dünyaca tanınmış sanatçılara ev sahipliği yapacak. (BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
BellapaisCSO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antik Mezarın Üstünde Kazı Yapılıyor
Antik Mezarın Üstünde Kazı Yapılıyor
Altın pasaportların kontrolü için 1.4 milyon Euro
Altın pasaportların kontrolü için 1.4 milyon Euro
Sahte para tasarrufuna 15 ay hapis
Sahte para tasarrufuna 15 ay hapis

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim