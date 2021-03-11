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“Benim işim dedikodu değil”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de  katıldığı 14. Saat programında  kabinede değişikliğin gündemde olduğu ve görevden alınacağı yönünde ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

11 Mart 2021 Perşembe 18:54
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“Benim işim dedikodu değil”

Bakan Amcaoğlu, dedikodularla ilgilenmdiğini ve görevini en iyişekilde yapmaya çalıştığını söyledi.

İşte Amcaoğlu’nun görevden alınacağı yönünde ortaya tılan iddialara verdiği yanıt:

“Hiç ilgilenmedim. Birileri dedikodu yaparken ben ülkem için çalışıyorum. Birileri boş olduğu için işi olmadığı için dedikodu ile uğraştığı için. Ben işim olduğu için aynen mutlulukla görevimi ve ülkemi temsil etmek için uğraşıyordum. Halen daha da öyle olmaya devam edecek. Çünkü bu ülke dedikodular yüzünden buralara geldi. Bu ülke dedikodular yüzünden birçok yatırımı gözden kaçırdı. Bu ülke dedikodular yüzünden yapması gerekenleri hep öteledi. Eğitim, çalışma hayatı, sağlık evet dedikodular noktasındaki yaşananlardan buralara geldi. Benim işim dedikodu değil. Burada görevimin ne olduğunun bilinci içerisinde sorumluluğumun da ne olduğunun bilinci içerisinde hiç kimin ne söylediğine bakmadan yani sadece eleştirenlerin söylediğine bakmadan daha doğrusu, eleştirirken alternatif düşünceleri söyleyenleri dikkate alarak doğruyu yapmaktan başka birşey değildir”.

“ Nasıl ki ilk gün heyecanı, sorumluluğunu bilerek bugüne kadar her türlü kamu görevinde, statüde görevimizi ifa etmek için yanıp tutuştuysak babamızdan annemizden nasıl terbiye aldıysak o terbiyenin devamı için dedikodular yapanlara kalacak, biz bu ülke için hizmet etmeye devam edeceğiz”.

BRT
        
        
     

        
        

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