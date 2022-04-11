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Benli: Birleştirme yerine esas konu olan reforma yönelmeliyiz

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, kamuoyunda tartışılan “Belediyeler Reformu”na ilişkin görüşlerini BRT’de katıldığı ManşetArtı programında paylaştı.

11 Nisan 2022 Pazartesi 12:23
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Benli: Birleştirme yerine esas konu olan reforma yönelmeliyiz

Bu konu tartışılırken, yanıtlanması gereken ilk sorunun “reform yapılmalı mıdır” olduğunu dile getiren Benli, “reform yapılmalıdır, geç bile kalınmıştır” dedi.

Benli, reformun mevcut yapının verimliliğini ve etkinliğini geliştirme operasyonu olduğunun altını çizerek, halktan alınan vergileri daha etkin ve daha verimli bir şekilde hayata geçirilmesinin söz konusu olduğunu söyledi.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinin yerel yönetimlerde reformu gerçekleştirmiş olduğunu anımsatan Benli, “verilen hizmetlerin daha iyiye evrilmesi söz konusudur. Biz bu evrilme konusunda geç kaldık” dedi.

Ahmet Benli, geç bile olsa konunun gündeme gelmiş olmasının önemli bir fırsat teşkil ettiğinin altını çizerek, “belediyeler reformu” diye bir gündemle ilk kez muhatap olunmasının ciddi bir fırsat olduğunu vurguladı.

Belediyeler reformunun yerel yöneticilerin talepkar olması gereken bir konu olduğunu ifade eden Benli, bir soru üzerine bu talebi göremediğini söyledi.
Benli, “yerel hizmetlerin daha etkin, daha kolay, daha verimli olmasını sağlayacağından ve onların sorumlusu da yerel yöneticiler olduğundan, öncelikle başta belediye başkanlarımız olmak üzere, yerel yöneticilerimiz talep etmelidirler” şeklinde konuştu.

Her şeye rağmen bir karşı duruşun da söz konusu olmadığını belirten Benli, belediyeler reformunu gündeme getirmiş olan motivasyon nedeniyle içerik konusundaki hazırlığın eksikliğinden bahsedilebileceğini söyledi.

Gönyeli Belediye Başkanı Benli, sorulduğu zaman herkesin reform yanlısı olduğunun görüldüğünü dile getirerek, “peki içeriği nedir..? Herkes bu noktada suskundur. Ve ayrıca çeşitli vesilelerle de bir karşı duruş söz konusudur” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarının çoğunluğunda “benim belediyem devam edecek mi” bakış açısının bulunduğuna işaret eden Benli, esas noktanın bu değil, hizmet olduğunu vurguladı.

Birleştirme konusuna yönelik tepkilere bütünsel olarak bakıldığında çok büyük bir tepkinin söz konusu olmadığının görüldüğünü aktaran Benli, süratle bu gündemden çıkıp esas konu olan reforuma yönelmek gerektiğinin altını çizdi.

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