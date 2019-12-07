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Benter:"İngiliz işgali döneminde uydurma tapularla bu bölge Rumlara verilmiş"

07 Aralık 2019 Cumartesi 13:52
Benter:"İngiliz işgali döneminde uydurma tapularla bu bölge Rumlara verilmiş"

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim BenterKapalı Maraş'ın tamamının vakıf malı olduğunu bildirdi. 

Benter, 1974'ten beri kapalı olan ve yeniden açılması gündeme gelen Maraş hakkında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Lala Mustafa Paşa'nın, 1571'de Kıbrıs'ı fethetmesiyle söz konusu bölgeyi parasını ödeyerek satın aldığını ve kendi adına kurduğu vakfa bağışladığını belirten Benter, yaptıkları envanter çalışmalarıyla Maraş'ta Abdullah Paşa ve Bilal Ağa vakıflarına ait tapulara da ulaştıklarını söyledi.

Benter, 4 bin 500 dönümlük alan sahip Kapalı Maraş'ın tamamının vakıf malı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"300 yıl Osmanlı idaresinde bu bölge, vakıf arazisi olarak bilinmiştir. Bölge, İngiliz idaresi döneminde vakıf kanunlarına aykırı olarak Rumların üzerine geçirilmişti. Bu bölgenin 300 yıl vakıflara ait olduğu konusunda pek çok bilgi ve belge var. Bunu İngilizler de Rumlar da Türkler de kabul ediyor. Kapalı Maraş bölgesinde 1990'lı yıllarda, bir binanın içerisinde bu bölgeyle ilgili tapular bulundu. Rumlar bunları kaçırmak istedi ama başarılı olamadı. Bu tapularda ve kütüklerde bölgenin vakıf malı olduğu açık bir şekilde görülüyor. Magosa'daki mahkeme, bu belgeleri kullanarak, bu bölgenin vakıflara ait olduğuna yönelik tespit kararı da çıkardı."

"VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DESTEĞİYLE ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORUZ"

Benter, çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yürüttüklerini belirterek, "Bizim Kıbrıs'ta bu işleri tek başımıza götürmemiz mümkün olmuyor. Onun için Türkiye'nin destekleri ile bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Rumların, İngiliz yönetimin verdiği tapularla bölgenin kendilerinin olduğunu zannettiğini ve bölgeye yatırımlar yaptığını anlatan Benter, "Bir siyasi uzlaşma sağlanır ve Rumlar buranın Vakıflara ait olduğunu kabul ederlerse, 'bir kira sözleşmesi yapmaya hazırız' derlerse biz de buna tamam diyebiliriz. O zaman sözleşmeyi imzalar ve kirayı verirler." dedi.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim BenterKapalı MaraşVakıf MalıLala Mustafa Paşa
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Ertaç 2019-12-07 16:26:21

Mağusada ki Lala Mustafa Paşa camii de bana bıraktı,inanmayan araştırsın

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KEMAL A 2019-12-07 14:18:56

Bu adam düzgün biri doğru konuştuğuna inanıyorum

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