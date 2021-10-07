BENZİNE ZAM! Başbakan Saner'den zam açıklaması

ÖZEL HABER - Bahar Sancar

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Market fiyatlarının artması, ülkede yaşanan pahalılık ve vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıların sorulması üzerine Saner, “Hiçbir zammı bir hükümet yapmak istemez. O göreve gelen hiç kimse bunu yapmak istemez. Ama dünyadaki petrol fiyatları artarsa bunun önünde duramazsın. Bütün dünya ekonomik bir darboğazdan geçiyor. Özellikle domates konusu benim de günemime geldi. Sayın tarım bakanıyla yaptığım görüşmede, domatesin yeterince ülkeye geldiği ama domatesin farklı noktalara satıoldığı bilgisi verildi. Gerekli önlemler alındı. Fiyatların daha da aşağı çekilmesi için çalışmalar yapılıyor” dedi.

Saner, “Asgari ücret belirlenirken yüzde 11.90 oranında bir artış verdik. Özel sektöre sosyal güvenlik katkımız da devam ediyor. Bunu insanlarımızın ekonomik zorlukları devam ettiği için yaptık. Bunların dışında hibe teşvik programları verdik. Haziran ayında 60 milyon TL verdik, şimdi de 11 milyon TL vereceğiz. Ekonomimize Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle can suyu olarak bunları aktarmaya devam edeceğiz” dedi.