Benzine zam!

Bir süredir konuşulan akaryakıt zammı, dövizdeki nisbi düşüşe rağmen az önce gerçekleşti.

98 Oktan benzin, ilk kez 6 TL’nin üzerine çıktı.

1 TL civarında gerçekleşen zam, ortalama yüzde 20 ek ücrete denk geliyor.

Hükümetin ekonomi karşısındaki çaresizliği bu gece saat 12’den itibaren devreye girecek.

Bu arada, resmî gazete az önce basılırken, uygulama öncesinde istasyon sahipleri ve hükümet arasında ciddi bir gerilim yaşandığı öğrenildi.

Akaryakıttaki eski ve yeni fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz 98 6.01

Kurşunsuz 95 5.81

Euro Diesel 5.76

Gaz Yağı 5.59