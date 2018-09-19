Bir süredir konuşulan akaryakıt zammı, dövizdeki nisbi düşüşe rağmen az önce gerçekleşti.
98 Oktan benzin, ilk kez 6 TL’nin üzerine çıktı.
1 TL civarında gerçekleşen zam, ortalama yüzde 20 ek ücrete denk geliyor.
Hükümetin ekonomi karşısındaki çaresizliği bu gece saat 12’den itibaren devreye girecek.
Bu arada, resmî gazete az önce basılırken, uygulama öncesinde istasyon sahipleri ve hükümet arasında ciddi bir gerilim yaşandığı öğrenildi.
Akaryakıttaki eski ve yeni fiyatlar şöyle:
Kurşunsuz 98 6.01
Kurşunsuz 95 5.81
Euro Diesel 5.76
Gaz Yağı 5.59
Allah bin belanızı versin
Allah bin belanızı versin
Döviz düşerken benzine zam gelmesi çok tuhaf yoksa hükümet verecegi mazot desteğini halkın sırtindanmı çıkaracak zaten tek becerebildikleri bu. re
Helak olsun zaten sizdende bu beklenirdi
Allah bin kara belanizi versin insAllah benzin ile yanarsiniz kul olursunuz
Hukumet yine acigi kapatmak icin vatandasin cebine daldi yetkililere sorarim bu akaryakidin maliyeti ne kim ne kadar kar ediyor vatandasa aciklasinlar ozaman vatandas kimin ne yedigini ogrenir ama bunu yapamazlar ikiye alirik altiya satarik deyemezlet
Hukumet sen anca ona zam buna zam yap ! hic mi bi alternatif fikriniz yok ya da bicez B planiniz bu halk icin !!!
En Azindan bu sehir ici toplu tasimaciligi biraz daha gelistirin siklastirin...
mesela MAGUSA da sehir ici toplu tasimacilik 0
insanlar bari toplu tasimayla islerini halletsin Trafige da katki