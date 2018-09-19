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Benzine zam!

19 Eylül 2018 Çarşamba 19:44
Benzine zam!

Bir süredir konuşulan akaryakıt zammı, dövizdeki nisbi düşüşe rağmen az önce gerçekleşti.

98 Oktan benzin, ilk kez 6 TL’nin üzerine çıktı.

1 TL civarında gerçekleşen zam, ortalama yüzde 20 ek ücrete denk geliyor.

Hükümetin ekonomi karşısındaki çaresizliği bu gece saat 12’den itibaren devreye girecek.

Bu arada, resmî gazete az önce basılırken, uygulama öncesinde istasyon sahipleri ve hükümet arasında ciddi bir gerilim yaşandığı öğrenildi.

Akaryakıttaki eski ve yeni fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz 98      6.01

Kurşunsuz 95      5.81

Euro Diesel         5.76

Gaz Yağı              5.59

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akın 2018-09-19 19:50:27

Allah bin belanızı versin

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akın 2018-09-19 19:50:49

Allah bin belanızı versin

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vatandaş 2018-09-19 20:01:54

Döviz düşerken benzine zam gelmesi çok tuhaf yoksa hükümet verecegi mazot desteğini halkın sırtindanmı çıkaracak zaten tek becerebildikleri bu. re

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vatandaş 2018-09-19 20:04:31

Helak olsun zaten sizdende bu beklenirdi

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Elye 2018-09-19 20:07:53

Allah bin kara belanizi versin insAllah benzin ile yanarsiniz kul olursunuz

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Terazi 2018-09-19 20:08:03

Hukumet yine acigi kapatmak icin vatandasin cebine daldi yetkililere sorarim bu akaryakidin maliyeti ne kim ne kadar kar ediyor vatandasa aciklasinlar ozaman vatandas kimin ne yedigini ogrenir ama bunu yapamazlar ikiye alirik altiya satarik deyemezlet

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UMIT 2018-09-19 20:22:40

Hukumet sen anca ona zam buna zam yap ! hic mi bi alternatif fikriniz yok ya da bicez B planiniz bu halk icin !!!
En Azindan bu sehir ici toplu tasimaciligi biraz daha gelistirin siklastirin...
mesela MAGUSA da sehir ici toplu tasimacilik 0
insanlar bari toplu tasimayla islerini halletsin Trafige da katki

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