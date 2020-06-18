Berberoğlu’nun ölüm sebebi kalp krizi

Kumyalı Balıkçı Barınağı’nda, balık avladığı sırada dün dengesini kaybedip, kayalıklar üzerine düşerek yaşamını yitiren Şenol Berberoğlu’na (E-53) yapılan otopside ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.
Son Güncelleme: 18.06.2020 15:57
Kumyalı Balıkçı Barınağı’nda, balık avladığı sırada dengesini kaybedip, kayalıklar üzerine düşerek yaşamını yitiren Şenol Berberoğlu’na (E-53) yapılan otopside ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.
Kumyalı Balıkçı Barınağı’nda, balık avladığı sırada dün dengesini kaybedip, kayalıklar üzerine düşerek yaşamını yitiren Şenol Berberoğlu’na (E-53) yapılan otopside ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.