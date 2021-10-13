Künye
Kıbrıs 28
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada tüm detaylar ortaya çıktı
Ölümlü kazada tüm detaylar ortaya...
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası ortaya çıkardı
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası...
Sahte doktor mahkemeye çıkarıldı
Sahte doktor mahkemeye çıkarıldı
Sahte Adapass kullandı
Sahte Adapass kullandı
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine...
banner107
Flaş Haber
Hükümet istifa etti
Kapat

Berna Çelik Doğruyol, ‘Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü' görevinden ayrıldı

Berna Çelik Doğruyol, ‘Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’ görevinden “akademik kariyerine devam edebilmek amacıyla” ayrıldığını duyurdu.

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:02
711 Okunma
Berna Çelik Doğruyol, ‘Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü' görevinden ayrıldı
banner108

Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görevinden ayrıldığını duyurdu.

Yazılı bir açıklama yapan Doğruyol, "Özel işlerime ve akademik kariyerime devam edebilmek amacıyla” 1 Kasım 2021 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmemesine yönelik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a dilekçe verdiğini ve görevden azledilmeyi arz ettiğini belirtti.

Doğruyol, bundan sonraki çalışmalara fahri olarak katkıda bulunmaya devam edeceğini söylediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özel işlerime ve akademik kariyerime devam edebilmek amacıyla, 1 Kasım tarihinde dolacak olan sözleşmemin uzatılmaması için Başkanımıza dilekçe vererek sözcülük görevimden azledilmeyi arz ettim. Bundan sonraki çalışmalara fahri olarak katkıda bulunmaya devam edeceğim.”

Anahtar Kelimeler:
Berna Çelik Doğruyol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP MECLİS GRUBU MECLİS'TE TOPLANDI
UBP MECLİS GRUBU MECLİS'TE TOPLANDI
Baybars: Yamalı bohça hükümetin istifası ülkenin önünü açtı
Baybars: Yamalı bohça hükümetin istifası ülkenin önünü açtı
UBP- DP-YDP Hükümeti Görevde 10 Ay Kaldı
UBP- DP-YDP Hükümeti Görevde 10 Ay Kaldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim