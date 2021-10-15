Berova: “Amaç demokrasi çalışmadan kendi kadın kolları başkanı ilan ettirmekti”

Bahar Sancar - Özel Haber

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Girne İlçe kongresinde yaşanan olayları değerlendiren Berova, Girne Kadın Kolları seçiminde yaşanan sıkıntı hakkında bilgi verdi.

Berova, “İki kişinin adaylık için başvurdu. Nil Keleşoğlu ve Sibel Kambur isminde iki kişi başvuru yaptı. Başvuru tarihinin sona ereceği son saatin son dakikalarında çok ilginç bir hadise yaşandı. Başvuru süresini bitmesine birkaç dakika kala mevcut kadın kolları başkanı kendi dilekçesini geri çekti ve bir başka kişi adaylık koydu. Daha önceden adaylığını açıklamayan biriydi. Arkadaşlara kuralarını çektirip genel merkeze adayları gönderdim. Daha sonra Genel Merkez’den Sibel Kambur’un üye olduğu ama 180 doldurmasına 3 gün eksik kaldığı bilgisi geldi. Tüzüğe baktık. Kongre günü son dakikada aday olan kişi diğer kişinin adaylığına itiraz etti. Bu kişinin amacı seçim olmadan, sandık kurulmadan, demokrasi çalışmadan kendini başkan ilan ettirmekti. Karşı tarafında itirazları gelince konu divan da değerlendirildi. Divanın aldığı karar neticesinde seçimin yapılmamasının ve konunun MYK’ya gönderilmesine karar verildi. MYK’dan çıkan kararda ise konunun net olarak açıklığa kavuşması için YSK’dan görüş alınmasına ve seçimin kurultaydan sonra yapılmasına karar verildi” dedi.