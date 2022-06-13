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Berova: Anayasa ihlali yoktur!

UBP Milletvekili Özdemir Berova,  CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ‘Anayasayı ihlal ediyorsunuz’ eleştirileri üzerine söz aldı. 

13 Haziran 2022 Pazartesi 12:24
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Berova: Anayasa ihlali yoktur!
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Berova ilk olarak Anayasa’nın yerel seçimlerle ilgili maddelerini okudu ardından ‘Yerel yönetimler seçimleri 4 yılda bir yapılır’ maddesine dikkat çekerek, burada belirli bir tarih verilmediğini kaydetti.

Berova, yerel yönetim seçimlerinin 4 yılda bir istenilen tarih aralığında yapılabileceğini, bunun Anayasa ihlali olmadığını vurguladı. 

Berova, ‘birşeyi 30, 40 kez yüksek sesle söylemek sizi haklı yapmaz’ diyerek, muhalefeti eleştirdi. Berova düzenlemenin Anayasa’ya uygun olduğunu vurgulayarak, konuşmasını tamamladı.

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