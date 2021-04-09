BEROVA: “BİZLERE ÇOK BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR”

GÜNDEM KIBRIS

Pandemi ile ilgili mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendiren Berova, “Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde ilk vakaların görülmesiyle birlikte, insanlarımızın bir takım birikimleri vardı. Bu dalga vurduğu zaman sağlık çok konuşulmaya başlandı. Geçen o bir yıl içerisinde o birikimler de bitti. Ve ekonomik ve sosyal sıkıntılar da baş göstermeye başladı. Hükümet de birtakım paketler hazırlamak kaydıyla, müdahaleler etmeye çalışıyor. Bizim de çok fazla kaynağımız yok. Ancak arkadaşlarımızın ne kadar canla başla çalıştığını görüyorum. Avrupa’nın ve Türkiye’nin verilerine baktığımızda bir sıkıntı görülüyor. Bu bize nasıl yansıyacak, bunu şimdi bilemem. Biz küçük bir ülkeyiz ve ekonomimiz çok derin etkileniyor. O yüzden iki kat dikkat etmeliyiz. Muhalefet de çıkıp eleştirilerini yapacak. O eleştiriler içerisinde bizler de alacak olmamız gerekenleri alacağız. Ancak hayat da devam ediyor. Biz getirilen kısıtlama kurallarına maksimum düzeyde uyarsak, kontrollü gideriz. Eğer uymazsak, riski maksimum seviyeye çekeriz. En temel üç kurala uyacağız. Mesafeye dikkat edeceğiz, birbirimizin nefes alanına girmeyeceğiz, kalabalık ortamlara girmeyeceğiz. Her şeyi, her yeri denetleyemezsiniz. O yüzden bizlere çok büyük görevler düşüyor” dedi.

Cenevre öncesi değerlendirmelerde de bulunan Berova, UBP’nin Kıbrıs konusuyla ilgili tarihinden gelen bir duruşu olduğunu söyledi. Berova, “Tarihten süreç içerisinden gelen fikirler, günümüz koşullarına adapte edildi. Cenevre öncesinde de Cumhurbaşkanlığı’nda yoğun bir çalışma var. Bunu da görüyoruz. Biz 1968 yılında başlayan federasyon görüşmelerinin, Crans Monta sonrasında artık ulaşılamayacak duruma geldiğini görüyoruz. Artık iki devletli çözümün daha doğru olduğuna inanıyoruz ve masada bunu görüşeceğimizi söylüyoruz” dedi.