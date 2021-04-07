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BEROVA: “HEPİMİZE ÇOK BÜYÜK GÖREVLER DÜŞECEK”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, ADA TV’de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

07 Nisan 2021 Çarşamba 09:54
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BEROVA: “HEPİMİZE ÇOK BÜYÜK GÖREVLER DÜŞECEK”

Elektronik bileklikler ve ev karantinası ile ilgili de konuşan Berova, “Elektronik bileklikle ev karantinasına gidecek olan kişiler, ev karantinasına uymazsa, alınıp karantina otellerine götürülecek ve haklarında dava açacaktır. O zaman karantina ücretini ödeyecektir. Ancak burada evi olanlar, evlerinde kalabilecektir. Bilekliklerle ev karantinası uygulaması başlayacak. Bunlar teknolojik olarak çok önemli gelişmeler. Bizdeki sıkıntı kurguladığımız şeyleri, pratikte yapamıyoruz. Çok güzel kurguluyoruz ama pratikte yapamıyoruz. O yüzden özellikle belediyelerimize, polisimize ve hepimize çok büyük görevler düşecek” dedi.

Salamis Otel’e gelen Alman turist kafilesinden dolayı ilk vakanın çıktığını söyleyen Berova, “O dönemlerde tek bir PCR test yapan cihazımız vardı. Şimdi test kapasitemizi çok artırdık” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Özdemir Berova
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