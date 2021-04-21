BEROVA: “KARAR MERCİ GENEL KURUL’DUR”

GÜNDEM KIBRIS

Erken seçim tarihinin belirlenmesi konusunda yaşanan tartışmaları yorumlayan Berova, “Seçim tarihi önerisi için bir adım attı Ulusal Birlik Partisi ama asıl irade Meclis Genel Kurulu’ndadır. Bu mahkeme meselesinin nereden, nasıl çıktığını anlamakta güçlük çekiyorum. Şu anda halkın 2018 seçimlerinde verdiği irade, Meclis Genel Kurulu’ndadır. Bu iradeyi engellemeye çalışan da bugünkü muhalefettir. Halkın sorunlarını çözmekten uzaklaşan bir muhalefet vardır karşımızda. Sorumluluğun altına girmekten, hükümet kurulurken gerçekleşen görüşmelerde kaçınmışlardır. Önümüzdeki dönem çok önemli bir dönemdir. 40 bin doz aşı gelmiştir Türkiye’den, bunun programlanması da çok önemlidir. Halkın bizden beklentisi de, yaraların sarılması için adım atılmasıdır” dedi.