Berova: “Muhtarların attığı her imza yasal imzadır”

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UBP milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

UBP milletvekili Özdemir Berova, Muhtarların ve belediyelerin yetkileri hakkında bilgi verdi. Berova, “Meclisin olağanüstü toplantısında hem seçim tarihi belirlendi hem de yerel yöneticilerin yerel seçime kadar yetkilerinin neler olacağına dair bir meclis kararı üretildi. Bu karara göre muhtarların attığı her imza yasal imzadır. Bu konuyla ilgili hiçbir tereddütte mahal yoktur. Seçim ve halk oylaması yasasının anayasa mahkemesi tarafından iptali ile birlikte tereddütler vardı. 15 Eylül’de meclisten geçen kararla birlikte şuan için bir sıkıntı yoktur. Ancak belediyeler için baktığımızda ihaleye çıkma ve ihaleyi sonlandırma konusunda bir kısıtlama vardır. İstihdamla ilgili herhangi bir işlem yapamayacaklar. Zaten kısa bir süre sonra seçim yasakları başlayacak” dedi.