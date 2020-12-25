BEROVA: “UBP HER ZAMAN SEÇİME HAZIRDIR”

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Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Birlik Partisi’nin Haziran ayında kurultaya gideceğini söyleyen Berova, “Bu iki-üç aylık bir süreçtir. Bölgelerden ilçe kongrelerinin yapılmasıyla başlanır ve genel başkanın seçilmesiyle son bulur. En önemli heyecan hizmet heyecanıdır. İnsan o heyecanını yitirmemesi lazım. Böyle bir kayıp hiç olmasın” dedi.

Erken seçim iddiaları konusunda da konuşan Berova, “UBP bu ülkenin en büyük ve en köklü partisidir. O yüzden seçime de her daim hazırız. Ama küresel salgına baktığımızda ve halkın beklentisinin şu an için bir seçimi göstermedi bizlere. Öncelikle bu zorlu sürecin aşılması gerekir” dedi.