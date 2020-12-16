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BEROVA: “UBP HER ZAMAN SEÇİME HAZIRDIR”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

16 Aralık 2020 Çarşamba 11:16
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BEROVA: “UBP HER ZAMAN SEÇİME HAZIRDIR”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin en köklü ve güçlü partisinin Ulusal Birlik Partisi olduğunu söyleyen Berova, “Biz her zaman seçime hazırız. Köklüyüz, güçlüyüz, örgütlüyüz ama o seçime şimdi hazır değiliz. Ülke olarak hazır değiliz. Pandemi var ve bu pandemi içerisinde yapacak çok iş var. Sonrasında da seçime gideceğiz. Öte yandan Ulusal Birlik Partisi iktidar partisidir ve halk bizden şimdi hizmet bekler” dedi.

Seçim ve Halkoylaması Yasası hakkında görüşlerini de belirten Berova, “Hükümet istikrarı açısından, yüzde 10 barajının doğru olduğunu düşünüyorum” dedi.

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