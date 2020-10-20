Berova: “UBP, Olağanüstü Kurultay’ın olası tarihi 1 Kasım”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne İlçe Başkanı Özdemir Berova, BRT ekranlarına konuk olarak katılarak Levent Kutay'ın sorularını yanıtladı.

Berova, Cumhuriyet Meclisi’nin toplanmasından önce Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Toplantısı yapıldığını belirterek, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın son Grup Başkanlığı yaptığı toplantı olduğunu aktararak duygusal anlar yaşandığını ifade etti.

UBP Parti Meclisi’nin ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının, en erken zamanda yapılmasının talep edildiğini ve toplantının 1 Kasım olarak görüşüldüğünü aktaran Berova, tam olarak tarihin belli olmadığının da altını çizdi.

Yeni bir Başbakan seçilme durumunda, UBP’nin Genel Başkanı’nın aday olarak gösterileceği için PM'de hızlı bir şekilde hareket etmesinin gerekliliği vurgulandı. Berova ayrıca, Hükümetin kurulması için UBP’nin Başbakan adayının belli edilmesi gerektiğine de değindi.

UBP Girne Milletvekili Berova, “Yetkili organlarının uygun bulması halinde en erken zamanda bir Olağanüstü Kurultay toplanacak ve UBP Genel Başkanı seçilecek” dedi.

“23 EKİM CUMA GÜNÜNDEN ÖNCE ERSİN TATAR’IN YEMİN TÖRENİ GERÇEKLEŞECEK”

Berova, yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yemin töreni hakkında bilgiler de vererek, “24 Ekim Cuma gününden önce Cumhuriyet Meclisinde bir tören gerçekleşecek ve mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan görevi devralmak adına Saray’a gidilecek” ifadelerini kullandı.

“GİRNE’DE ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK”

Geçtiğimiz gün gerçekleşen ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimlerinde, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi adına Girne ilçesinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini de belirten Berova, “İlk tur oranlarımızı göz önünde bulundurarak, eksiklerimize yoğunlaştık” dedi.

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