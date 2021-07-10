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Bertan Zaroğlu'ndan, Afet Özcafer'e Gönderme

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Bertan Zaroğlu'nun sosyal medyaki paylaşımı:

10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:16
851 Okunma
Bertan Zaroğlu'ndan, Afet Özcafer'e Gönderme

"Çalışma Bakanlığının belirleneceği şu sıralarda İsmimiz kullanılarak falanca isim çalışma Bakanlığına atanırsa Bertan Zaroglu hükümete destek verir gibi konuşmaları duyuyorum..

Açık ve net bir şekilde ifade ediyorum;

Bu olayların hiçbir yerinde bulunmam mümkün olmadığı gibi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Milli duruşa ters bir şekilde hareket ederek, yaşanılan tüm hakikatlere rağmen en desteklenmesi gereken adayı destekleyen birisinin Bakanlığını asla tasvip etmem .."

Son Güncelleme: 10.07.2021 23:41
Anahtar Kelimeler:
Bertan ZaroğluAfet Özcafer
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