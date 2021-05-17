Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!

Bertan Zaroğlu’ndan Kürsüden İstifa Açıklaması

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Meclis kürsüsünden istifa edeceğini açıkladı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:14
650 Okunma
Bertan Zaroğlu’ndan Kürsüden İstifa Açıklaması

BAHAR SANCAR - KARDELEN GÖKSU


YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Meclis kürsüsünden istifa edeceğini açıkladı.

Zaroğlu hükümetin ricası üzerine istifasını bugün sunmayacağını söyledi.

Zaroğlu, istifasını geçici olarak ertelediğini söyleyerek, seçim tarihinin belirlenmesi için çalışacağını kaydetti.

Zaroğlu , "Şahsımın Yeniden Doğuş Partisiyle hiç bir ilgi ve alakası kalmadı. İstifamı geçici süreliğine erteliyorum. Bu ülkenin seçimle meşgul edilememsini ve bir tarih belirlenmesini savunuyorum" dedi...

Zoroğlu "Bugün sabah saatlerinde istifa gerekçelerimin bir kısmını anlattım, devamını belgelerle kanıtlayacağım" açıklamasını da yaptı...

Son Güncelleme: 17.05.2021 15:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Gazimağusa Liman Başkanlığı’nda Pozitif Vaka!
Gazimağusa Liman Başkanlığı’nda Pozitif Vaka!
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim