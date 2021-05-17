Bertan Zaroğlu’ndan Kürsüden İstifa Açıklaması

BAHAR SANCAR - KARDELEN GÖKSU



YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Meclis kürsüsünden istifa edeceğini açıkladı.

Zaroğlu hükümetin ricası üzerine istifasını bugün sunmayacağını söyledi.

Zaroğlu, istifasını geçici olarak ertelediğini söyleyerek, seçim tarihinin belirlenmesi için çalışacağını kaydetti.

Zaroğlu , "Şahsımın Yeniden Doğuş Partisiyle hiç bir ilgi ve alakası kalmadı. İstifamı geçici süreliğine erteliyorum. Bu ülkenin seçimle meşgul edilememsini ve bir tarih belirlenmesini savunuyorum" dedi...

Zoroğlu "Bugün sabah saatlerinde istifa gerekçelerimin bir kısmını anlattım, devamını belgelerle kanıtlayacağım" açıklamasını da yaptı...